За измену муж избил ремнем жену и позволил её изнасиловать другим мужчинам. ВИДЕО(18+)

Жительница индийского города недалеко от Дели была привязана в дереву, после чего её собственный муж нанёс ей 100 ударов кожаным ремнём, пока остальные мужчины, столпившись вокруг, наблюдали за происходящим. Таким образом супруг наказал женщину за измену, факт которой был доказан народным судом, сообщает Mirror.

Женщина, чья личность пока не была установлена, была избита до потери сознания. Впоследствии некоторые люди из толпы изнасиловали её, пишет life.ru



По данным полиции, после инцидента были арестованы трое мужчин, включая мужа и сына пострадавшей. Сейчас разыскиваются ещё 30 человек, которые наблюдали за происходящим.