Охранник, отключивший систему оповещения во время пожара в Кемерове, задержан

Сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП), который отключил систему оповещения во время пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", задержан. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании — собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, — сказала Петренко, пишет life.ru

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, среди которых много детей.





