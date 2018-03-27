Создан искусственный интеллект, предсказывающий вероятность смерти человека

Ученые из МФТИ и биологического стартапа Gero создали систему искусственного интеллекта, способную вычислять биологический возраст и вероятность преждевременной гибели человека по данным с фитнес-трекера, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет неинвазивно оценить биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти. Для достоверных результатов не требуются медицинские анализы — достаточно данных о движениях человека, записанных фитнес-трекером", — рассказывает Петр Федичев, заведующий лабораторией в МФТИ и научный директор Gero.

В последние годы ученые активно ищут способы, позволяющие оценивать так называемый "биологический возраст человека" – то, насколько старыми или молодыми выглядят его ткани и органы по сравнению с их типичных устройством у людей соответствующей возрастной категории. Расхождения между календарным и биологическим возрастом, как считают биологи, помогут врачам определять, нужно ли обращать на здоровье пациентов особенное внимание, пишет РИА Новости

"Искусственный интеллект уже применяют для анализа кардиограмм, диагностики болезней легких и определения биологического возраста по другим данным. Мы использовали его возможности для того, чтобы создать удобный инструмент мониторинга, который поможет оценить общее состояние организма человека и следить за изменением уровня риска еще до того, как тот сдаст какие-либо анализы", — продолжает Федичев.

"Мы научили нейронную сеть выявлять неблагоприятные тенденции: связывать повторяющиеся последовательности движений с данными медицинских историй и показателями анализов. Искусственный интеллект отлично справился с задачей: выявил испытуемых из группы повышенного риска и определил их риски смертности точнее, чем традиционные методы, применяемые в исследованиях старения", — рассказывает ученый.

Подобные версии искусственного разума, как считает Федичев, будут интересны и простым людям, и медикам, и страховым компаниям. Первые смогут самостоятельно оценивать состояние собственного здоровья и посещать врачей заблаговременно, до появления серьезных проблем. Сами врачи могут использовать ИИ для выявления групп риска, а страховые компании – оптимизировать расходы.

Сейчас российские ученые разрабатывают мобильное приложение, способное оценить биологический возраст и вероятность смерти. Его бета-версию уже сегодня можно скачать из магазинов приложений и установить на смартфоны.