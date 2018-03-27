В России объявлен траур по погибшим в Кемерово

Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура в связи с трагедией в Кемерово, сообщила пресс-служба Кремля.

Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Завтра по всей стране приспустят государственные флаги. Также учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Кроме того, правительству и властям региона поручено оказать помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре.

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали несколько человек, сообщает РИА Новости

Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара. Глава государства пообещал наказать всех виновных, а также провести тщательное расследование трагедии.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), доме престарелых в станице Камышеватская Краснодарского края (2007 год, 63 жертвы) и пермском клубе "Хромая лошадь" (2009 год, 153 жертвы).