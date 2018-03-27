На Алтае паводок подтопил около тысячи домов

Около 40 населённых пунктов и порядка тысячи домов попали в зону подтопления в Алтайском крае, власти организовали эвакуацию населения, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

Ранее сообщалось, что власти края ввели режим ЧС в городе-курорте федерального значения Белокуриха из-за подтопления 38 частных домов и 50 участков.

"Гидрологическая обстановка в Алтайском крае сохраняется напряжённой. В настоящее время порядка 40 населённых пунктов попали в зону подтопления (около одной тысячи домовладений). Организована эвакуация населения, однако люди крайне неохотно покидают дома, а зачастую вообще отказываются выезжать", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко призвал с особой ответственностью организовать оповещение и эвакуацию населения из опасных территорий.

"Воду мы ничем не остановим. При масштабном подтоплении территории главное – своевременно оповестить людей и эвакуировать из опасной зоны. Это единственный способ защитить людей, спасти их. На то мы и власть, чтобы решать эти вопросы организованно", — цитирует пресс-служба Диденко.

По данным главка, в крае сосредоточена группировка МЧС России в количестве более 700 человек и 148 единиц техники. Спасатели сформированы в мобильные группы по 12 человек, распределены по проблемным населённым пунктам для организации экстренной помощи населению, пишет РИА Новости

Глава СРЦ подчеркнул, что группировка может быть увеличена ещё. Как только позволят погодные условия, в Алтайский край будет передислоцирован из Красноярска вертолёт Ми-8 для проведения воздушной разведки, эвакуации, доставки специалистов и жизненно необходимых средств.

Погодный прогноз и прогноз развития гидрологической ситуации пока неблагоприятный – до конца недели осадки и повышение температуры воздуха.







