Сильвия Раду распорядилась прекратить ямочный ремонт

И.о мэра столицы Сильвия Раду распорядилась прекратить латание ям на дорогах. По ей мнению это делается в спешке и не качественно. Сильвия Раду объявила, что как только позволит погода, уже на следующей неделе начнутся настоящие работы по ремонту дорог.

- Я тоже видела ролики, которые блуждают по интернету, о том, как ремонтируют общественные дороги. Я распорядилась о прекращении подобных «работ». Годы подряд использовался этот метод, чтобы убрать ямы в асфальте. Появился обычай, а сотрудники Exdrupo стали с излишнем рвением прибегать к этому способу. Да, это временная работа, она делается в спешке, но она плоха с точки зрения качества. У сожалению, сейчас нельзя проводить работы с горячим асфальтом. Погода на улице не позволяет этого. На следующей неделе будут открыты фабрики по производству асфальта, чтобы начать настоящие работы по ремонту дорог. Кишинев выглядит как после бомбежки. Это реальность. Прошу всех проявить терпение. Как только позволит погода, мы начнем работу в разных районах. Асфальтирование городских дорог будет проходить в рамках утвержденной программы – написала Сильвия Раду на своей странице в Фейсбуке.

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