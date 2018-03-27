Дунай затапливает Одесскую область

В Одесской области из-за резкого таяния снега и разлива Дуная оказались подтопленными четыре населенных пункта. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает 5 канал.

Отмечено, что вода в реке и дальше продолжает прибывать, поэтому в зоне риска оказались еще около 30 населенных пунктов. Сейчас больше всего страдает от высокой воды Вилково - там спасатели уже откачали более 400 куб. м воды.

Как сообщается, наводнение и шторм повалили знак "Нулевой километр", который расположен в месте, где встречаются воды Черного моря и реки Дунай. Туристам пришлось собственноручно восстанавливать его.

"Есть угроза подтопления в Измаильском районе, Ренийском и Килийском. То есть все районы, находящиеся рядом с Дунаем, есть соответствующая угроза. Речь идет о 100 тыс. человек, живущих в этих районах, включая город Измаил", - заявил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.