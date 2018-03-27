Исландия объявила о бойкоте ЧМ-2018 в России

Правительство Исландии приняло решение бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России в знак солидарности с Великобританией из-за инцидента в Солсбери.

В частности, официальная делегация не будет присутствовать на Чемпионате мира по футболу этим летом. Кроме того, временно откладываются контакты с российскими властями на высшем уровне, сообщает korrespondent.net

"Правительство Исландии решило проявить солидарность с Соединенным Королевством и другими западными государствами и присоединиться к их скоординированной реакции на химическую атаку в Солсбери в начале этого месяца", - подчеркнули в МИД Исландии.