Аналитик из компании RBC Capital Амит Датянани составил прогноз о ценах на смартфоны флагманской линейки Apple. По словам специалиста, "яблочный" производитель готовится выпустить сразу три гаджета, при этом один из них будет "бюджетным". Об этом пишет 9to5mac.
Предположительная стоимость гаджетов составит 899 долларов для средней версии и 999 долларов для топовой. Бюджетная будет оснащена LCD-экраном и ее стоимость составит от 700 долларов, пишет korrespondent.net
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист