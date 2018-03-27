В Молдове будут модернизированы государственные услуги

Указ и Закон о ратификации Соглашения о финансировании между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития и Соглашения о займе между Республикой Молдова и Международным банком реконструкции и развития для реализации проекта "Модернизация государственных услуг" будут опубликованы в "Официальном мониторе Республики Молдова", передает МОЛДПРЕС.

Документы предусматривают предоставление двух кредитов: в размере 15 млн. долларов, который будет предоставлен Международной ассоциацией развития, и в размере 5 млн. долларов, который будет предоставлен МБРР. Еще 2,43 млн. долларов будут выделены на сопутствующую деятельность по выполнению проекта, сообщает МОЛДПРЕС.

Реализация проекта по модернизации государственных служб будет способствовать слиянию ряда существующих служб и доступу к госуслугам на местном уровне через цифровые каналы. В то же время будет сокращено количество необходимых документов, а также продолжительность предоставления государственных услуг.

Конечный срок реализации проекта - 3 июня 2023 года, его будет осуществлять Центр электронного управления.







