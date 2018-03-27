Пенсионеры получат к Пасхе материальную помощь

По 100 леев получат проживающие в столице пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, ежемесячный доход которых не превышает 1450 леев.

Деньги выделили из местного бюджета. В мэрии Кишинева сообщают, что материальную помощь уже можно получить во всех филиалах Почты Молдовы по месту жительства при предъявлении удостоверения личности.

Получат пособие более 76 тысяч человек.







