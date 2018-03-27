Двойная трагедия семьи из Сорок: дети и отец погибли в автокатастрофах

Четыре члена семьи из Сорокского района погибли в двух авариях, которые произошли в России с разницей в несколько дней.

Первая авария случилась в России, в Воронежской области. Родители с 18-летней дочерью возвращались на родину. Их машина выехала на встречную и врезалась в грузовик. Отец и дочь погибли, мать попала в больницу.

Узнав о случившимся, из Азербайджана выехали двое старших сыновей. Их автомобиль на высокой скорости врезался в отбойник, водитель и пассажир скончались на месте.

Рассказывать о второй аварии выжившей женщине родственники пока боятся.







