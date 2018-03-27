Двух столичных жителей задержали за кражу авто

Полиция задержала двух жителей столицы за угон автомобиля модели Nissan Primera из гаража, расположенного на бульваре Дачия на Ботанике. Молодые люди, были ранее судимы за подобные действия.

Угнанную машину обнаружили в Центре города. На этом грабители не остановились, из еще одного гаража они вынесли автономные котлы на сумму 265 тысяч леев. Их конфисковали и вернут владельцу.

Задержанные признали вину. Открыто уголовное дело. Им грозит до 10 лет тюрьмы.