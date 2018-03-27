Гражданка Молдовы пыталась украсть ценные вещи из дома пожилой итальянки

Полиция Италии задержала 56-летнюю гражданку Молдовы, пытавшуюся украсть ценные вещи из дома пожилой итальянки, за которой ухаживала. Мошенничество обнаружил старший сын женщины, который нанял её на работу.

Неожиданно нагрянув к матери, он обнаружил несколько коробок, наполненных украшениями, мехами, а также предметами интерьера, которые она намеревалась отправить в Молдову.

Мужчина говорит, что он нанял женщину по рекомендации. А подозрения возникло после того, как соседи сказали, что помощница уходила из дому, несмотря на то, что ей платили за круглосуточный уход.