Машина провалилась в яму на дороге в центре столицы

В центре Кишинева машина застряла в яме на дороге. Инцидент произошел на улице Богдан Петричейку Хыждеу.

Водитель-новичок, видимо, не изучивший еще все коварные ямы столицы, угодил в одну из них колесом. Яма, наполненная водой, оказалась настолько глубока, что колесо погрузилось в нее наполовину, лишив водителя шанса выбраться самостоятельно.

Помимо крупных неприятностей для самого автомобилиста, происшествие расстроило и других участников дорожного движения, так как образовалась пробка, пишет aif.md



