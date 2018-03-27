ДТП в Оргеевском районе: автомобиль вылетел с трассы с снес забор и столб. ФОТО

Автомобиль снес столб, забор и перевернулся. Авария произошла в Пересечина, в Оргеевском районе.

В соцсети появилось видео, снятое очевидцем. Оно свидетельствует о том, что авария весьма серьезна: автомобиль полностью разбит и лежит на крыше, а по пути его “полета” видны немалые разрушения: обломки снесенного забора и его ворота, поваленное дерево и упавший столб. По свидетельствам очевидцев, водитель перевернувшейся машины ехал на высокой скорости





Согласно информации полиции, водитель перевернувшейся Toyota потерял контроль над управлением, вследствие чего вылетел с трассы. Он был госпитализирован с различными травмами. Его пассажир не пострадал, пишет aif.md.