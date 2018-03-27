В Украине создают единую вертолетную службу

Министерство внутренних дел Украины создает единую вертолетную службу. Об этом во вторник, 27 марта, сообщает пресс-служба МВД.

Ожидается, что новая служба будет работать для нужд Национальной полиции, пограничной службы, Нацгвардии, а также для мгновенного реагирования на различные чрезвычайные ситуации (ГСЧС Украины).

"Это позволит быстро спасать человеческие жизни, оперативно ловить преступников", - говорится в сообщении.

Отмечено, что вертолетный парк МВД должны пополнить 55 новеньких вертолетов. Их будет поставлять один из лидеров таких лайнеров компания Airbus. В целом МВД планирует получить от французской стороны вертолеты трех модификаций: они экономичны и удобны в обслуживании. На первые вертолеты Украина рассчитывает уже в этом году, пишет korrespondent.net