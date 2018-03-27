В Узбекистане три человека погибли, пытаясь достать iPhone из туалета

В Узбекистане три человека насмерть отравились токсичными газами в выгребной яме. Об этом сообщает МЧС республики во вторник, 27 марта.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в Папском районе Наманганской области. Местный житель, уронив в выгребную яму во дворе своего жилого дома мобильный телефон, позвал для оказания помощи соседа, а сам спустился в выгребную яму, где потерял сознание. За ним в яму последовательно спустились сосед и отец, которые также потеряли сознание.

Двое мужчин умерли на месте, а отец владельца дома после оказания первой помощи был отправлен в районную больницу, где также скончался, не приходя в сознание, пишет korrespondent.net.

В свою очередь в МВД Узбекистана уточнили, что причиной инцидента стало падение в уборную мобильного телефона iPhone.

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