В Николаеве мать сбросила с моста маленького ребенка

В Николаеве сотрудники патрульной полиции вместе с рыбаками вечером в понедельник, 26 марта, вытащили из воды в Николаеве 9-месячного ребенка, которого нетрезвая мать сбросила с моста. Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области.

Инцидент произошел на Ингульском мосту. Заявитель сообщил, что женщина кричит, что ее ребенок якобы упал с моста в реку.

"За считанные минуты полицейские прибыли на место происшествия и увидели женщину, которая кричала, что ее девятимесячный сын упал с моста. Женщина была в неадекватном состоянии с явными признаками сильного алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Патрульные спустились под мост и начали поиски ребенка. Уже через несколько минут лейтенант полиции Андрей Белоус заметил на воде что-то похожее на детскую одежду и забежал в воду. В это время с расположенной неподалеку лодочной станции на крики о помощи выехала лодка.

"Полицейской привлек внимание мужчин на лодке с помощью фонаря и вместе с ними вытащил из воды ребенка. Причалив к берегу, Андрей с ребенком на руках побежал к карете скорой помощи, которая прибыла по вызову, и передал врачам ребенка, который потерял сознание", – отметили в полиции и добавили, что сейчас за жизнь мальчика борются врачи, пишет korrespondent.net

Позже 42-летняя мать ребенка пояснила патрульным, что она сама сбросила сына в воду из-за тяжелых семейных обстоятельств. Женщину задержали и передали следователям для дальнейших разбирательств.

Читайте также: За измену муж избил ремнем жену и позволил её изнасиловать другим мужчинам. ВИДЕО(18+)