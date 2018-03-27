СМИ назвали пять сильнейших армий будущего

Военный эксперт Роберт Фарли в статье для The National Interest заявил, что к 2030 году США, Россия, Франция, Индия и Китай будут обладать мощнейшими сухопутными армиями в мире.

Фарли отметил, что через 12 лет армия США останется мировым "золотым стандартом", так как после окончания холодной войны Пентагон накопил значительный опыт боевых операций, в том числе в Ираке и Афганистане.

При этом американцы располагают огромным военным бюджетом и самым большим в мире парком беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют собирать точные разведданные и наносить прицельные удары.

Российские вооруженные силы пережили тяжелый период после развала СССР, однако благодаря должному финансированию армия РФ, в особенности ее элитные подразделения, возродилась и теперь "пугает соседей размерами и выучкой", указал эксперт.