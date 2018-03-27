Меган Маркл сэкономит на свадебном наряде

Невеста принца Гарри Меган Маркл не будет тратить на свадебное платье больше, нежели Кейт Миддлтон, об этом пишет The Sun. Известно, что наряд герцогини Кембриджской стоил 250 тысяч фунтов.

"Недавно появилась информация, что Меган хочет приобрести платье за сотни тысяч фунтов. Это маловероятно. Наряд Кейт Миддлтон стоил 250 тысяч фунтов и был оплачен ее родителями", - отметила журналистка Кейти Николл.

Она также добавила, что Меган Маркл отдаст предпочтение более скромному наряду из тех соображений, что слишком роскошный наряд может вызвать критику и сплетни в ее адрес, сообщает korrespondent.net

"Меган не будет пытаться переплюнуть будущую королеву и начинать жизнь в королевской семье с критики в свой адрес и сплетен о том, что она потратила, скажем, 400 тысяч фунтов на свадебное платье", - сказала Николл.

Известно, что Кейт Миддлтон выходила замуж за принца Уильяма в платье от Alexander McQueen.