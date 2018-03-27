Преступная халатность: Путин рассказал о причинах трагедии в Кемерово

Президент России Владимир Путин побывал на месте трагедии в Кемерово, где возложил цветы в память о жертвах пожара, а затем провел совещание по ликвидации последствий трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" и встретился с инициативной группой граждан. В числе причин случившегося президент назвал преступную халатность и разгильдяйство.

Путин пообещал жителям Кемерово, что все виновные понесут ответственность, "никто никого прикрывать не собирается". Отвечая на вопрос, будет ли отправлен в отставку глава региона Аман Тулеев, Путин отметил, что кадровые решения можно будет принять после того, как следствие установит, кто и в чем виноват, сообщает РИА Новости

Глава СК Александр Бастрыкин, принимавший участие в совещании, озвучил основные версии произошедшего — замыкание электрики и "применение открытого огня", причем последнее следствие считает наименее вероятным.

Как сообщила рано утром министр здравоохранения Вероника Скворцова, находящаяся в Кемерово, опознаны уже 25 жертв пожара, среди которых 13 детей.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 69 человек, в том числе много детей.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).







