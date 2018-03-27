У побережья Мексики найдена лодка с 300 кг кокаина на борту

У карибского побережья штата Кинтана-Роо была обнаружена лодка с крупной партией кокаина. О происшествии сообщили 26 марта представители министерства военно-морского флота Мексики.

Как уточняется, в процессе операции в двух километрах от побережья, между населенными пунктами Пуэрто-Авентурас и Паамуль, сотрудники береговой охраны Мексики обнаружили полузатонувшую лодку. На ее борту было найдено 12 мешков, содержащих коробки весом около 290 килограммов с веществом, похожим по своим характеристикам на кокаин. Людей в лодке не было, передает ТАСС.

Нелегальный груз передали в распоряжение представителей генеральной прокуратуры. Ожидается, что по факту случившегося будет возбуждено уголовное дело.