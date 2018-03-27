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Разработан уникальный сенсор для контроля питания
// фото: hyser.com.ua
15:55, 27 Mar 2018
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Многие люди тщательно следят за своим питанием. Это может быть необходимо, если человек старается похудеть или имеет метаболические нарушения, к примеру, диабет. Сотрудники Университета Тафтса разработали миниатюрный сенсор, который существенно упростит вышеупомянутую задачу, сообщает The Deccan Chronicle.

Размер сенсора, созданного специалистами, составляет всего 2 миллиметра. У компактного устройства три слоя. Центральный слой реагирует на различные химические вещества, а окружающие его тончайшие золотые рамки работают как антенны. Они передают данные на смартфон.

Как только на центральный слой сенсора попадают такие вещества, как соль, глюкоза, или алкоголь, электрические свойства антенны меняются. Соответственно, изменяется и сигнал, принимаемый смартфоном. Специалисты отметили: сенсор легко крепится к зубам и не нуждается во встроенном аккумуляторе.




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