Логотип Versace оказался ворованным

Британский независимый модный бренд подал в суд на итальянский Versace за копирование своего логотипа, сообщает Daily Mail.

Основатель компании No Fixed Abode (NFA) Эмма Манн утверждает, что в линии одежды Versus модный дом использовал официальную эмблему NFA knocker — голову льва с кольцом в пасти.

Манн призвала Versace признать вину и перестать продавать продукцию с оригинальным дизайном ее бренда. Она также рассказала, что заметила сходство между графикой Versus Versace и ее собственным принтом еще в 2016 году, и с тех пор насчитала у итальянского производителя более 200 моделей со своим логотипом, пишет lenta.ru

«Это не единичный случай. Такое происходит каждый день. Пора принять меры, чтобы защитить авторские права художников по всему миру», — заявил представить лондонской фирмы.

Versace пока никак не прокомментировал ситуацию.