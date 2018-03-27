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Плахотнюк подчеркнул на встрече с Фраттини, что Молдова настаивает на выводе российских войск со своей территории
16:27, 27 Mar 2018
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Вывод российских войск с территории Республики Молдова является приоритетом властей, и наша страна будет продолжать действовать по всем дипломатическим каналам для реализации международных документов, принятых по данному вопросу.

Это основные аргументы, которые председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк представил на встрече со Специальным представителем ОБСЕ по урегулированию приднестровского конфликта Франко Фраттини. В сообщении на своей странице в Фейсбуке лидер Демократической партии подчеркнул, что Молдова будет и впредь искать международной поддержки для реализации своего ходатайства.

Согласно пресс-релизу ДПМ, лидер правящей коалиции Республики Молдова подчеркнул, что урегулирование приднестровского конфликта может быть основано только на уважении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ.

«Соглашение о специальном статусе Приднестровья должно быть заключено в соответствии с этими параметрами и границами страны. Нынешняя правящая коалиция успела осенью прошлого года подписать ряд протоколов с Тирасполем, которые помогли людям с обоих берегов Днестра и начала серьезный процесс по укреплению доверия», - сказал Плахотнюк. В этом контексте лидер Демократической партии вновь подчеркнул приверженность правящей коалиции выполнению политических обязательств, взятых сторонами в рамках Венского протокола «5 + 2», с целью обеспечения дальнейшего прогресса в 2018 году.

«Основополагающим принципом правящей коалиции является завершение процесса вывода иностранных войск с территории Республики Молдова, согласно Декларации Саммита ОБСЕ в Стамбуле», - подчеркнул Исполнительный координатор правящей коалиции.

В свою очередь, Франко Фраттини сказал, что ОБСЕ по-прежнему готова играть посредническую роль в процессе вывода и уничтожения российских боеприпасов и вооружений, согласно мандату Миссии ОБСЕ, который был расширен в 1999 году, после Саммита ОБСЕ в Стамбуле и ежегодно поддержанного всеми 57 государствами-членами ОБСЕ.

Чиновник приветствовал инициативу молдавских властей за последний год, приведшую к подписанию в ноябре 2017 года четырех чрезвычайно важных соглашений, которые сейчас внедряются.

«В этом году моя задача совместно с Миссией ОБСЕ в Молдове и международными партнерами процесса «5 + 2» заключается в том, чтобы помочь сторонам достичь соглашения по трем из восьми нерешенных вопросов, согласно венскому протоколу «5+2»,- подытожил Фраттини.




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