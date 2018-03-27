Американский предприниматель Илон Маск объявил, что его компания The Boring Company начнет производить кубики «Лего». Они будут сделаны из камней, вырубленных в процессе бурения тоннелей, написал он в Twitter.
«Скоро появятся новые товары от Boring Company. Это кирпичики как в «Лего» в реальном масштабе, сделанные из камней, с помощью которых можно создавать скульптуры и строить здания. Они суперкрепкие, но полые внутри, как крыло самолета, и не такие тяжелые и подходят для сейсмических нагрузок Калифорнии», — написал Маск.
Первый комплект кирпичей будет посвящен Древнему Египту. Из них, по словам Маска, можно собирать пирамиды, сфинксов, храмы и другие постройки, пишет lenta.ru
В январе компания выпустила огнеметы по цене 500 долларов. Все 20 тысяч штук он продал менее чем за неделю. За четыре дня компания Маска заработала на «оружии против зомби» 10 миллионов долларов. Эти средства предприниматель планирует пустить на закупку оборудования для The Boring Company и оплату услуг юристов и лоббистов. В комплект к огнемету The Boring Company первоначально предлагала огнетушители по 30 долларов.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
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ТЕЛЕЦ
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День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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СТРЕЛЕЦ
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День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВОДОЛЕЙ
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День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист