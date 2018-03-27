Илон Маск начнет торговать кубиками «Лего» из камней

Американский предприниматель Илон Маск объявил, что его компания The Boring Company начнет производить кубики «Лего». Они будут сделаны из камней, вырубленных в процессе бурения тоннелей, написал он в Twitter.

«Скоро появятся новые товары от Boring Company. Это кирпичики как в «Лего» в реальном масштабе, сделанные из камней, с помощью которых можно создавать скульптуры и строить здания. Они суперкрепкие, но полые внутри, как крыло самолета, и не такие тяжелые и подходят для сейсмических нагрузок Калифорнии», — написал Маск.

Первый комплект кирпичей будет посвящен Древнему Египту. Из них, по словам Маска, можно собирать пирамиды, сфинксов, храмы и другие постройки, пишет lenta.ru

В январе компания выпустила огнеметы по цене 500 долларов. Все 20 тысяч штук он продал менее чем за неделю. За четыре дня компания Маска заработала на «оружии против зомби» 10 миллионов долларов. Эти средства предприниматель планирует пустить на закупку оборудования для The Boring Company и оплату услуг юристов и лоббистов. В комплект к огнемету The Boring Company первоначально предлагала огнетушители по 30 долларов.