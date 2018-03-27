Мировой рекорд: у чихуахуа родилось 11 щенков

Маленькая чихуахуа из Канзаса стала матерью 11 щенков, которые родились в Национальный день щенка.

Джози Браун, хозяйка, сообщает: «Сначала родился один, другой, третий, четвертый, а она все еще была такой же круглой!» Поскольку роды были непростыми и длились 12 часов, хозяева связались с обществом защиты животных.

Даниэль Рено, приехавшая следить за родами, рассказывает: «Казалось, дело не кончится и на восьмом щенке. А когда появился десятый – у нас чуть сердце не остановилось!» К счастью, все 11 щенков родились здоровыми.

Национальный день щенка был учрежден в 2006 году, чтобы привлечь внимание к щенкам, которые находятся в приютах или страдают от жестокого обращения. Примечательно, что мать-героиня сама была спасена из подобной ситуации. Через 10 недель ее малыши подрастут и будут розданы новым хозяевам, пишет moya-planeta.ru.