Молдова высылает троих российских дипломатов

Трёх российских дипломатов объявили персонами нон грата в Молдове. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Сегодня посла России Фарита Мухаметшина вызвали в МИДЕИ и сообщили, что троим дипломатам предстоит покинуть нашу страну в течении 7 дней.

Своим решением власти Молдовы выразили солидарность с Великобританией, пишет publika.md.

Напомним, ранее Лондон обвинил Россию в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. В Москве неоднократно заявляли о непричастности к этому преступлению и указывали на отсутствие убедительных доказательств. Тем не менее США, Канада, Австралия, Норвегия, Украина и ряд стран ЕС вслед за Великобританией решили выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.





