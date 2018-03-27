Спутники НАСА выяснили, почему в Молдове и в Европе выпал оранжевый снег

Снег, выпавший на прошлой неделе в Молдове, Европе и на юге России, окрасили в желтый и оранжевый цвет пески Сахары, попавшие в воздух незадолго до начала снегопада. Об этом свидетельствуют данные со спутников НАСА, сообщает LiveScience.

"В этом нет ничего удивительного — подобные события происходили и раньше, в том числе в 2007 году в Сибири. На этот раз в атмосфере над Европой оказалось большое количество пыли, попавшей в воздух из Сахары и других регионов Северной Африки. Когда идет снег или дождь, они тащат вниз все то, что присутствует в атмосфере, в том числе и песок", — заявил Стивен Китс (Steven Keates), климатолог из Британской метеорологической организации.

Желтый и оранжевый снег выпал 23 марта в некоторых регионах Румынии, Болгарии, в Одесской области, а также в Сочи и по всему черноморскому побережью Краснодарского края.

Изначально климатологи и экологи предполагали, что такой цвет осадков мог быть связан с повышенным загрязнением воздуха, однако Китс считает, что его причина совсем не связана с деятельностью человека, пишет РИА Новости

"Снимки, полученные спутниками НАСА в тот момент, показывают, что большие скопления пыли и песка дрейфовали над акваторией Средиземного моря непосредственно перед снегопадами. Нечто похожее происходило несколько лет назад в Британии, когда ураган "Офелия" сдул пески Сахары в сторону севера Европы и окрасил наш снег в красный цвет", — продолжает ученый.

Как считают климатологи, усиление ветров в Африке и ускоренная транспортировка пыли и песка в атмосферу над Атлантикой и Средиземноморьем могут быть связаны с глобальным потеплением и как следствие — влиянием роста температур на характер движения ветров и их силу.