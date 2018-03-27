Статистика ДТП за выходные

Один человек погиб, еще 19 человек госпитализированы в результате ДТП, которые произошли в выходные дни.

Как сообщила глава службы по связям с общественностью Национальной патрульной инспекции Алина Бунгез, в выходные произошло 13 серьезных аварий из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах страны. «В течение трех дней патрульные инспекторы зафиксировали более 2500 правонарушений. В то же время свыше 800 водителей превысили скоростной режим, а 22 человека управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», - уточнила Бунгез.

Кроме того, Национальная патрульная инспекция отреагировала почти на 300 звонков граждан.

Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати проинформировала, что в воскресенье, 25 марта, в коммуне Трушень мун. Кишинэу автомобиль сбил насмерть трехлетнего мальчика. Во время происшествия ребенок был со своей бабушкой, сообщает МОЛДПРЕС.

«После аварии водитель доставил ребенка в больницу скорой помощи в Кишинэу, но мальчик умер», - сказала Стати.

По словам свидетелей, малыш попал под машину, когда переходил улицу. Водителя задержали на 72 часа, сотрудники правоохранительных органов расследуют все обстоятельства случившегося.