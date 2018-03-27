Новый раунд переговоров в формате «5+2» может состояться в мае в Риме. Об этом заявил сегодня в Кишинэу специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини после встречи с вице-премьером по реинтеграции и политическим представителем Молдовы Кристиной Лесник
Последний раунд переговоров в формате «5+2» прошел в Вене 27-28 ноября прошлого года.
Как сообщает МОЛДПРЕС, на пресс-конференции официальные лица заявили, что обсудили последующие приоритеты, повестку дня, ситуацию в области безопасности и соблюдение прав человека.
«Мы провели насыщенную дискуссию о школах с преподаванием на основе латинской графики, апостилировании дипломов об образовании, земельных участках фермеров, находящихся на левом берегу Днестра, уголовных делах в отношении чиновников и о включении автомобилей этого региона в международное сообщение. В настоящее время Кишинэу выполняет ряд решений. У нас есть решения для продвижения в рамках диалога, но необходимо, чтобы и стороны, участвующие в переговорном процессе, исправно вносили свой вклад. Мы открыты для поиска последовательных решений на благо граждан», - сказала Лесник.
«Сейчас необходимо перейти на другой этап в свободе передвижения детей и не только. Если взять район вблизи села Гура Быкулуй, мы не хотим, чтобы без одобрения Объединенной контрольной комиссии там была создана предпосылка для международного таможенного терминала или парковки. Мы добились прогресса в апостилировании дипломов, первый документ был выдан Министерством юстиции 20 марта, и нет никаких препятствий в этом отношении. Другой проблемой является возвращение земельных участков, для чего более 87% фермеров подали необходимые документы. Теперь Тирасполь должен ответить нам на этот вопрос», - пояснила заместитель премьер-министра по реинтеграции.
Специальный представитель ОБСЕ Франко Фраттини заявил, что решением в урегулировании приднестровского конфликта может стать особый статус для Приднестровского региона с сохранением территориальной целостности Республики Молдова.
«Мы также обсудили реализацию восьми приоритетов пакета «Берлин+», который является списком запланированных на этот год мероприятий. Думаю, мы сможем продвинуться достаточно быстро в приднестровском урегулировании и добиться положительных результатов. Я надеюсь, что восемь приоритетов будет успешно достигнуты к маю, когда состоится новый раунд переговоров в формате «5+2». Мы бы хотели, чтобы встреча прошла до летних отпусков. Взаимное доверие требуется во всех вопросах, и результаты должны идти от руководства двух сторон. Для разрешения конфликта надлежит решить вопрос о вывозе боеприпасов и иностранных войск с данной территории, я думаю, мы сможем продвинуться в этом отношении», - сказал Фраттини.
Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Франко Фраттини совершает официальный визит в Республику Молдова с 26 по 28 марта. В Кишинэу он проведет встречи с главой государства Игорем Додоном, премьер-министром Павлом Филипом, исполнительным координатором совета правящей коалиции Владом Плахотнюком.
В Тирасполе Фраттини встретится с лидером региона Вадимом Красносельским и политическим представителем Приднестровья Виталием Игнатьевым.
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журналист