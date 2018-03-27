У премьера Молдовы появится свой национальный символ

У премьер-министра Республики Молдова будет свой национальный символ. Это предусматривает постановление, опубликованное сегодня в «Monitorul Oficial» Республики Молдова

Согласно документу, штандартом премьер-министра – это национальный символ страны, который представляет персонифицированный должностной знак премьер-министра и символизирует власть премьер-министра как руководителя правительства и координатора деятельности его членов.

Штандарт премьер-министра представляет собой синее квадратное полотнище с изображением в середине Государственного герба Республики Молдова с золотым орлом, обрамленное составной каймой из квадратов национальных цветов Республики Молдова в чередовании синий–желтый–красный–желтый.

Согласно постановлению, граждане должны уважать штандарт также как и любой символ государства. На церемониях вывешивания штандарта премьер-министра по случаю торжественных мероприятий, присутствующие встают, мужчины обнажают голову, а военнослужащие всех званий отдают честь согласно воинским уставам.

Оригинал штандарта премьер-министра вручается премьер-министру президентом страны в день принесения присяги премьер-министром и хранится в его рабочем кабинете. Его выносят только при проведении особо торжественных официальных мероприятий.

Персонифицированная табличка новоназначенного премьер-министра Республики Молдова заменит табличку предыдущего премьер-министра, которую после снятия торжественно сдают на хранение в Госканцелярию.