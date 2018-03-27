Объем денежных переводов в Молдову из-за рубежа вырос на 18,3%

Объем денежных переводов в Молдову посредством банков от физических лиц из-за рубежа в феврале составил $93,48 млн., что почти на $14 млн. (18,3%) больше, чем год назад.

Как передает «ИНФОТАГ» со ссылкой на данные Нацбанка (НБМ), доля переводов в евро увеличилась за год с 41,5% до 45,1%, тогда как в долларах США и российских рублях, наоборот, уменьшилась с 49,5% до 48,9% и с 9% до 6%, соответственно.



Более трети трансфертов - 38,7% - поступили из стран Евросоюза, а 30% - из СНГ.



Среди стран происхождения переводов в пользу физических лиц, лидирует Россия - $27,07 млн. Однако ее доля сократилась за год в общем объеме на 2,8 п.п. – до 29%. Далее следуют Израиль – $16,73 млн. (17,9%), Италия –$12,19 млн. (13%), США – $7,57 млн. (8,1%), Германия – $5,8 млн. (6,2%), Великобритания – $4,75 млн. (5,1%), Франция – $3,12 млн. (3,3%), Испания – $1,2 млн. (1,3%), Турция – $1,11 млн. (1,2%), Ирландия – $1,14 млн. (1,2%) и Румыния – $1,02 млн. (1,1%).



По итогам января-февраля объем переводов превысил $187,8 млн.



НБМ отмечает, что переводы из-за границы в пользу физических лиц через банки состоят не только из трансфертов трудовых мигрантов, но также включают односторонние переводы в виде пенсий, пособий, наследства, подарков, пожертвований и другие виды переводов



В 2017 г. объем переводов через банки в пользу физических лиц составил почти $1,2 млрд., что на $121 млн. (11,2%) больше, чем годом ранее.



Исторический максимум был зарегистрирован в 2008 г., когда граждане РМ перевели на родину $1,66 млрд.