В специальных бюро полиции будут оказывать помощь жертвам семейного насилия

В 41 инспекторате полиции Молдовы появятся бюро оказания психологической помощи жертвам семейного насилия, - сообщил во вторник на пресс-конференции начальник Генерального инспектората полиции (ГИП) Александру Пынзарь

Как передает агентство «ИНФОТАГ», он отметил, что насилие в семье наблюдается практически во всех регионах республики.



«Это серьезная проблема, с которой полиция готова разбираться и мы делаем это ежедневно. По Молдове каждый день фиксируется до 50 обращений граждан по поводу конфликтов в семье. Иногда они принимают страшные и необратимые формы. В прошлом году в Молдове зарегистрировано более 2700 фактов насилия. Погибло 40 женщин, при этом четверо покончили жизнь самоубийством, доведенные до состояния отчаяния. И это крайне тревожная статистика», - считает он.



Он разделил типы давления одного члена семьи над другим, среди которых, физическое, сексуальное, психологическое.



«В бюро смогут обращаться жертвы. Им там не только дадут круглосуточное убежище, но и окажут квалифицированную психологическую и юридическую помощь. Мы будем привлекать их из специализированных учреждений. С самим же агрессором полицейские на местах будут разбираться, исходя из закона. Благодаря правительственному постановлению, уже несколько месяцев насильники на время изолируются от семьи, с ними также работают специалисты», - сообщил он.



Общественник Валентина Джан, добровольно работающая с полицией с 2012 г. на ниве помощи пострадавшим женщинам, сообщила, что бюро в тестовом режиме работали в инспекторатах Хынчешть и Стрэшень.



«Они доказали свою полезность. Часто жертвы, а это обычно сельские женщины, старики, попросту не знают своих прав, не знают, у кого искать помощи от насилия одного из членов семьи. В бюро им смогут ее оказать – квалифицированно и своевременно», - уверена она.