ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.

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