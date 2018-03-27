В Италии найдены останки средневековой женщины, "родившей" после смерти

Уникальная находка итальянских археологов: в городке Имола они обнаружили захоронение женщины, относящееся к 7-8 векам нашей эры — так называемые тёмные века. Любопытны сразу две вещи: во-первых, останки хранят пример раннесредневековой трепанации черепа, а во-вторых, умершая женщина была беременной и "родила" ребёнка уже после своей смерти.

Исследователи уточняют, что находка была сделана ещё в 2010 году, но её изучение и полное описание завершились только сейчас.

По словам авторов работы, найденное ими захоронение было обычным для того времени: облицованная кирпичом могила, традиционное расположение тела. Только вот между бёдер женщины были найдены останки второго человека – младенца.

Команда из Университетов Феррары и Болоньи установила, что на момент смерти итальянке было от 25 до 35 лет, а срок её беременности составлял 38 недель (то есть до родов оставалось примерно две недели).

Плод находился в необычном положении: его голова и туловище лежали между бёдер матери, а его ноги остались в её тазовой полости. Иными словами, малыш, можно сказать, всё-таки родился. Это явление известно как "посмертное рождение" или "рождение в гробу" (coffin birth).

Специалисты отмечают, что такие случаи крайне редкие. Происходит посмертное рождение из-за естественных процессов разложения тела. Газы, которые накапливаются в нём, давят на плод и со временем попросту вытесняют его.

В наши дни подобные случаи почти не встречаются из-за тщательной обработки тел умерших людей: из них удаляются все жидкости, а затем они пропитываются специальными химическими веществами. А вот более древние случаи рождения в гробу учёным известны.

Впрочем, находка интересна не только этим. Дело в том, что на черепе матери команда обнаружила следы трепанации – операции, которая подразумевает его вскрытие. И это хирургическое вмешательство определённо было связано с беременностью и смертью женщины, пишет vesti.ru

Напомним, что трепанацию медики практикуют с глубокой древности; она была описана ещё Гиппократом. Считалось, что операция помогает при самых различных заболеваниях.

Судя по состоянию черепа, рана после операции успела начать заживать: женщина прожила как минимум неделю после процедуры.

Более подробно об исследовании уникального случая рассказывается в статье, опубликованной в издании World Neurosurgery.