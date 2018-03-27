Актриса укусила Бейонсе за лицо из-за ее мужа

Американскую певицу Бейонсе укусила за лицо женщина во время вечеринки. Причиной инцидента стал открытый флирт незнакомки с мужем артистки. Бейонсе возмутилась и высказалась в лицо женщине, которая неожиданно решила ей отомстить. Об этом пишет GO.

Издание ссылается на свидетельницу произошедшего, актрису Тиффани Хеддиш. По ее словам, инцидент произошел в декабре прошлого года, пишет korrespondent.net

"Там была одна актриса, которая очень выпендривалась. И она укусила Бейонсе в лицо. Бейонсе вылетела оттуда... бросилась к Джей Зи: "Джей! Иди сюда! Эта с*ка...", и ухватилась за него. Они вернулись в зал. Я спросила: "Что случилось?" Мимо проходила подруга Бейонсе и сказала: "Та с*ка только что укусила Бейонсе, можешь в такое поверить?", - сказала Хеддиш.