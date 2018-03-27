Павел Филип потребовал проверить пожарную безопасность во всех социально-культурных объектах страны

Все здания, в которых проводятся социально-культурные мероприятия, будут проверены на предмет пожарной безопасности. Решение было принято премьер-министром Павлом Филипом на чрезвычайном заседании в правительстве.

Таким образом, в ближайшие дни будет составлен список зданий, а также сформированы группы, которые проведут проверки. Эти меры продиктованы необходимостью недопущения трагедии, которая произошла в российском городе Кемерово. «Причиной многих трагедий является халатность. Хотя установлены четкие правила, важно, как их уважают, насколько ответственны те, кто управляет этими объектами», - сказал премьер-министр Павел Филип. Также на совещании было решено провести противопожарные тренировки. В то же время правительство напомнит экономическим агентамо необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, для предотвращения выдачи разрешений пожарной инспекцией в случае невыполнения законных требований, будет проведена ротация инспекторов, и им назначат другие объекты. Напомним, что вчера вспыхнул пожар в торговом центре в российском городе Кемерово. Погибли по меньшей мере 64 человека, большинство из которых дети. По предварительным данным, причиной пожара и большого количества жертв является несоблюдение правил пожарной безопасности.

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