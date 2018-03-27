На юге Москвы легковушка врезалась в автобус

Легковой автомобиль на большой скорости врезался в пассажирский автобус на Варшавском шоссе в Москве, в результате ДТП погиб водитель машины.

"На Варшавском шоссе, 39 автомобиль совершил столкновение со стоящим пассажирским автобусом, в результате ДТП погиб водитель машины", — сказал собеседник агентства.

По его словам, машина врезалась на большой скорости, однако никто из пассажиров и ожидавших автобус людей не пострадал, пишет

РИА Новости

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", ДТП произошло во вторник примерно в 16.30 в районе дома №39 по Варшавскому шоссе.

"Легковой автомобиль столкнулся с автобусом №907, стоявшим на остановке. В результате происшествия никто из пассажиров городского транспорта не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД", — рассказали в пресс-службе.







