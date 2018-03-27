На месте пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" завершены поисково-спасательные работы, сообщает во вторник, 27 марта, "Интерфакс". Ранее администрация города, как это и было обещано на семичасовом митинге, опубликовала список пропавших без вести и погибших в результате трагедии.
"Поисковая операция завершена. Все фрагменты тел на месте пожара собраны", - приводит агентство "Интерфакс" слова информированного источника, знакомого с ходом операции в "Зимней вишне".
Кроме того, во вторник президент Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта, в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово. В указе отмечается, что в день траура на всей территории страны должны быть приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предлагается отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта на четвертом этаже. По последним данным, жертвами ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших. Еще 68 человек получили травмы и отравление продуктами горения, среди госпитализированных - трое детей, пишет newsru.com
Накануне в регионе был объявлен трехдневный траур с 27 по 29 марта. Поскольку Кремль медлил с объявлением общенационального траура, отдельные регионы самостоятельно объявили его в знак солидарности с Кемеровской областью.
Во многих городах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, вечером 27 марта планируется провести гражданские акции памяти по погибшим в Кемерово. Со вчерашнего дня люди несут цветы и игрушки к представительству Кемеровской области в Москве на Большой Татарской улице.
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журналист