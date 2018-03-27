Стволовые клетки - ключ к победе над алкоголизмом

Специалисты из Чилийского университета вылечили крыс от алкогольной зависимости с помощью клеточной терапии. Уровень потребления алкоголя у подопытных животных снизился на 90%. Ученые надеются, что в будущем этот метод можно будет использовать для лечения алкоголизма у людей, пишет The Daily Mail.

Во время эксперимента крысам давали алкоголь в дозе, эквивалентной более чем одной бутылке водки в день для человека. В итоге у грызунов развилась тяжелая зависимость. Они предпочитали спиртное воде. Потом крысам ограничили доступ к алкоголю. Они получали его только на 60 минут в день.



Затем некоторые крысы прошли лечение. Специалисты использовали человеческие мезинхимальные стволовые клетки. Эти клетки получили из жировой ткани и вырастили в особых условиях, чтобы они были небольшими. Грызунам клетки вводили через капельницу. Всего одна инъекция положительно повлияла на подопытных животных, пишет meddaily.ru



Грызуны, которым ввели стволовые клетки, стали предпочитать воду алкоголю и меньше интересовались спиртным по сравнению с контрольной группой. Спустя 48 часов эти крысы употребляли на 90% меньше алкоголя, чем раньше. После одной инъекции рецидива у грызунов не было до 4 недель. По словам исследователей, мезинхимальные стволовые клетки предотвращают образование активных форм кислорода, которые повреждают нейроны, вызывают воспаление и повышают риск развития зависимости от алкоголя.