СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово

СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Следственный комитет продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии", — сказала она.

Ранее сообщалось, что по делу о возгорании допрашивают пять человек: технического директора компании-собственника, арендатора помещения, в котором произошло возгорание, сотрудника и руководителя организации, обслуживающей сигнализацию, а также охранника, отключившего систему оповещения.

"Следственный комитет продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии", — сказала она.

Ранее сообщалось, что по делу о возгорании допрашивают пять человек: технического директора компании-собственника, арендатора помещения, в котором произошло возгорание, сотрудника и руководителя организации, обслуживающей сигнализацию, а также охранника, отключившего систему оповещения.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, среди них более 40 детей. В больницах остаются 13 пострадавших, большинство из них госпитализировали с отравлением угарным газом.

Как сообщает РИА Новости, в регионе работает группа опытных криминалистов из Москвы. Выяснением причин трагедии руководит глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, основными версиями произошедшего следует считать короткое замыкание и "применение открытого огня", последний вариант следствие рассматривает как наименее вероятный.

Во вторник в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание с властями региона. Глава государства пообещал наказать всех виновных, а также провести тщательное расследование трагедии.

Ранее стало известно, что правительство выделит семьям погибших и пострадавшим 76 миллионов рублей. Средства возьмут из резервного фонда. Местные власти также анонсировали выплату компенсаций.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999-й, 57 жертв), доме престарелых в станице Камышеватская Краснодарского края (2007-й, 63 жертвы) и клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009-й, 153 жертвы).

Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура.







