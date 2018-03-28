Бельцы-столица бродячих собак

Пока Елена Грицко отдыхает в Европе, Николай Григоришин просит, чтобы ему не мешали работать, а Ренато Усатый прячется в Подмосковье, по Бельцам бродят стаи бродячих собак.

Такого количества бродячих собак еще никогда не было в городе. В предвыборных обещаниях Ренато Усатого был пункт, по которому он обещает приезд туристов в Бельцы. Возможно разведение собак - это часть гениального замысла команды Усатого, которые превращают наш город в уникальную достопримечательность, где на улицах будут тысячи бродячих животных.

Бельцы стали настоящей столицей бездомных собак, пользуясь тем, что в городе уже три года нет настоящего хозяина, любящего этого город.