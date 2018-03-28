Немецкие эксперты о молдавских властях: Они проводят разумную торговую политику

Рост молдавского экспорта более чем на 18% в 2017 году, а также положительная динамика, которая отмечается в последние годы, означает, что наша страна проводит разумную торговую политику. Такого мнение экспертов Немецкой экономической группы (GET Moldova), которые провели исследование по этой теме.

По их данным, больше всего вырос экспорт овощной продукции, что связано с хорошим урожаем. На втором месте - кабель, особенно для автомобильной промышленности. Их экспорт быстро рос в связи с выходом Молдовы на рынок ЕС после подписания Соглашения об ассоциации и свободной торговле. В этом контексте немецкие эксперты рекомендуют, чтобы молдавские власти продолжали выполнять положения Соглашения, поскольку это принесет множество экономических преимуществ Молдовы.

По словам экспертов GET Moldova, существует тесная связь между Соглашением о свободной торговле с ЕС (DCFTA), более сильными инвестициями в производство кабелей и ростом экспорта. Таким образом, в интересах правительства Республики Молдова продолжить поддерживать это позитивное развитие путем дальнейшего осуществлять DCFTA и привлечения прямых иностранных инвестиций.

«Развитие автомобильного сектора стало следствием успешной политики по привлечению прямых иностранных инвестиций в сочетании с разумной торговой политикой. В этом контексте было бы целесообразно еще более углубить торговые отношения с ЕС, продолжая осуществлять Соглашение о свободной торговле с ЕС (DCFTA) и проводя активную политику по привлечению прямых иностранных инвестиций для обеспечения этого долгосрочного развития», рекомендуют авторы исследования, которых цитирует портал Mold-Street.

Эксперты также отмечают, что двумя основными направлениями молдавского экспорта стали ЕС и Турция, рост составил 70% и 69%, соответственно. В то же время доля экспорта в Россию и страны СНГ продолжает снижаться, что, по мнению немецких экспертов, указывает на то, что Молдова должна продолжить свою переориентацию торговли на Запад.

В заключение немецкие эксперты рекомендуют, чтобы соглашения о свободной торговле оставались основным инструментом торговой политики страны.