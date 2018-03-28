Посольство РФ ответило на объявление персонами нон грата трех дипломатических сотрудников

Посольство Российской Федерации в Молдове ответило на недружественный акт молдавской стороны, объявившей вчера персонами нон грата трех дипломатических сотрудников российской дипмиссии в Кишиневе.

"Учитывая абсурдность обвинений в адрес упомянутых лиц, расцениваем данную выходку как ничем не оправданный, недружественный шаг.

Слепо следуя так называемой «европейской солидарности», Кишинев действует в ущерб здравому смыслу и собственным интересам, ставя тем самым под сомнение искренность недавних заявлений о стремлении к нормализации российско-молдавских отношений.

Ответ российской стороны не заставит себя ждать", говорится в сообщении посольства России в Молдове.