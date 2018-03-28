Евгений Стурза встретился с главнокомандующим Литвы

Министр обороны Еуджен Стурза встретился 27 марта с главнокомандующим вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенантом Йонасом Витаутасом Жукасом, который прибыл в нашу страну с официальным визитом.

Визит представителя военных сил Литвы продлится с 26 по 28 марта.

Министр обороны наградил генерал-лейтенанта Йонаса Витаутаса Жукаса медалью "За укрепление братства по оружию". Награда была предоставлена за достойный вклад в развитие сотрудничества между двумя армиями.

До 2018 года более 70 молдавских офицеров и унтер-офицеров прошли обучение в профильных учреждениях в Литве, посещая специализированные курсы в Военной академии в Вильнюсе и в Военной школе в Каунасе.

Кроме того, с 2005 года и до настоящего момента 10 офицеров Национальной армии окончили Колледж обороны Балтийских стран в Тарту (Эстония). Стоимость стипендий, предлагаемых нашим офицерам, полностью оплачивается Литвой.

Республика Молдова и Литва сотрудничают в военной области с ноября 2000 года, пишет point.md