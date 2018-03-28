Павел Филип объяснил,что РМ солидарна с ЕС в высылке Российских дипломатов

Премьер-министр Павел Филип заявил, что партнерство Республики Молдова и ЕС накладывает на страну определенные обязательства, в том числе и солидарность.

В эфире передачи "Moldova în Direct" на телеканале Moldova 1 Филип сказал, что партнерство с ЕС обязывает страну присоединиться к высылке российских дипломатов.

Ранее 27 марта МИДЕИ объявило персонами нон грата трех российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение семи дней. В ведомстве добавили, что это решение является "знаком солидарности" с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери.

"У Молдовы юридические отношения с Европейским союзом, Соглашение об ассоциации, мы находимся в партнерстве с ЕС и это партнерство обязывает нас быть солидарными", заявил Филип.

Премьер отметил, что "отношения с Россией остаются сложными", хотя власти признают значимость сотрудничества.

"Российская Федерация — это большая страна, сильная, а мы независимое и суверенное государство. Мы хотим взаимного уважения. Хотим вернуться к хорошим отношениям. Мы продолжим выражать заботу о наших гражданах, которые работают в России, об экономических отношениях с Россией", добавил премьер, пишет point.md.