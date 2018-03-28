В аэропорту Тель-Авива столкнулись два самолета. ВИДЕО

Два пассажирских самолета столкнулись на рулежных дорожках международного аэропорта Тель-Авива, пострадавших нет, передает израильская радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

По ее данным, во время буксировки лайнер немецкой компании Germania задел самолет израильского авиаперевозчика El Al, который готовился к вылету, пишет РИА Новости

"Рейс был отменен, пассажиры сняты с борта. Пострадавших нет", — сообщило радио.Судя по видео, которое публикуют местные СМИ, у обоих самолетов повреждено хвостовое оперение.



