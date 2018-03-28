Устроивший стрельбу в школе в Мэриленде подросток покончил с собой

Устроивший стрельбу в школе американского штата Мэриленд 17-летний подросток покончил с собой, пишет газета Baltimore Sun.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла 20 марта в школе Great Mills High School в округе Сент-Мэри в штате Мэриленд незадолго до начала занятий. Ее ученик Остин Уает Роллинс открыл стрельбу по девушке — воспитаннице этой школы. В результате инцидента также пострадал еще один учащийся.

О случившемся был проинформирован сотрудник полиции, который находился в школе. Он и обезвредил нападавшего. Впоследствии Роллинс скончался в больнице. Как сообщает газета со ссылкой на чиновников, участвующих в расследовании инцидента, подросток покончил с собой, сообщает РИА Новости.

